Zonguldak'ta ev ve iş yerinde tarihi eser bulunan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta ev ve iş yerinde tarihi eser bulunan şüpheli yakalandı

23.07.2022 20:10
Zonguldak'ta ev ve iş yerinde tarihi eser bulunan şüpheli yakalandı

Zonguldak'ta ev ve iş yerinde tarihi eser niteliğinde ürünler ele geçirilen zanlı hakkında adli işlem yapıldı.

Zonguldak'ta ev ve iş yerinde tarihi eser niteliğinde ürünler ele geçirilen zanlı hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Ş.C'nin ev ve iş yerinde tarihi eser niteliği taşıyan ürünler bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Söz konusu adreslere operasyon düzenleyen ekipler, Ş.C'yi gözaltına aldı. Aramalarda, tarihi nitelikte toplu tabanca, 4 obje ve 12 sikke ile 3'er tüfek ve kılıç, 4 kama ve 11 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından salıverilen zanlı hakkında "tarihi eser kaçakçılığı" suçundan adli işlem yapıldı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta ev ve iş yerinde tarihi eser bulunan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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