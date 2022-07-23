Söz konusu adreslere operasyon düzenleyen ekipler, Ş.C'yi gözaltına aldı. Aramalarda, tarihi nitelikte toplu tabanca, 4 obje ve 12 sikke ile 3'er tüfek ve kılıç, 4 kama ve 11 fişek ele geçirildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Zonguldak'ta ev ve iş yerinde tarihi eser bulunan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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