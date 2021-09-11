Zonguldak'ta ev yangınına ilişkin gözaltına alınan şüpheliye adli kontrol - Son Dakika

Zonguldak'ta iki katlı binada çıkan ev yangınına ilişkin gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mithatpaşa Mahallesi Yıldız Tepe Sokağı'nda, dün iki katlı binanın üst katında çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan K.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Ev sahibi M.G, gazetecilere, şüphelinin kendilerine hakarette bulunduğu iddia ederek, "Kriz geçirdim, hastaneye gittim. İğne olup ve serumları aldıktan sonra geldim, hemen gece uyudum. Gece hanımın bağırmasına bir kalktım ki ev birden alev almış. Ev kullanılmaz halde." diye konuştu.

Kiracı Ayfer Serpil Alpay da bütün birikiminin bir anda yok olduğunu anlatarak, "Çocuğum uyumuştu, ben de oturuyordum. Kız kardeşimle telefonda görüştüm, yatak odasına geçtim. Bir ses duydum konuşurken. Zaten insanları hep tedirgin ediyordu, ben de tedirgin oluyorum haliyle. Bir anda her yeri ateş kapladı. Böyle çıktım. Zaten çok zorlukla yaşıyordum. Benim kimsem yok." ifadesini kullandı.

Mithatpaşa Mahallesi Yıldız Tepe Sokağı'nda dün, iki katlı binanın üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmış, kısa sürede büyüyen alevleri fark eden çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirmişti.

Zonguldak Belediyesi itfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangında bina hasar görmüştü. Yanan binanın yaklaşık 200 metre ilerisinde bulunan tek katlı metruk binada da çıkan yangın ekiplerce söndürülmüştü.