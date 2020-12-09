Zonguldak'ta evde çıkan yangında bir kişi öldü - Son Dakika

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bir evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşilöz köyünde Durmuş K'ye (87) ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, jandarma, itfaiye, Dirgine Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme araçları ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında Durmuş K, yaşamını yitirdi.

Yaşlı adamın cesedi, itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla bulunduğu yerden çıkarılmasının ardından Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.