Zonguldak'ta evde eğitim alan öğrencinin karne sevinci - Son Dakika

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, annesinin verdiği böbrekle hayata tutunan 12. sınıf öğrencisi Melisa Kameray (15), karne sevincini evinde yaşadı.



Kameray'a karnesini veren Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, devletin hiçbir öğrenciyi eğitim sistemi dışında bırakmadığını belirtti.

Eğitimin önemine değinen Yılmaz, şunları söyledi:

"Devletimizin bu çocuklarımız için böyle bir hizmet vermesi ve bunun süreklilik arz etmesi müthiş bir şey. Bu devletimizin eğitime vermiş olduğu önemi ve bu anlamdaki gücünü gösteriyor. Çocuklarımız da bunun karşılığını alıyor. Melisa, başarı belgesi aldı."

Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürü Çevik de liselerde 3 öğrencinin evde eğitim gördüğünü kaydederek, "Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Alaplı'da şu an, orta ağır derecede rahatsızlığı bulunan 37 öğrencimiz, hafif düzey engeli bulunan öğrencilerimizle birlikte toplam 65 özel eğitime muhtaç öğrencimiz var. " diye konuştu.

Melisa Kameray da öğretmenlerinden memnun olduğunu ifade ederek, "Öğretmenlerimiz hiç aksatmadan 3 yıldır eve gelip, ders veriyorlar. Aldığım eğitimden çok memnunum. Herkese çok teşekkür ediyorum. " dedi.