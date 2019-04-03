Zonguldak'ta Evde Ölümde Cinayet Şüphesi
23 dakika önce
ZONGULDAK'ta polis, evinde ölü bulunan Can Avşar'ın (59) cinayete kurban gitmiş olabileceği şüphesi üzerine soruşturma başlattı.
ZONGULDAK'ta polis, evinde ölü bulunan Can Avşar'ın (59) cinayete kurban gitmiş olabileceği şüphesi üzerine soruşturma başlattı.
Olay, saat 13.30 sıralarında Karaelmas Mahallesi Albayrak Sokak'ta meydana geldi. Annesiyle birlikte yaşayan Can Avşar, evinde ölü bulundu. Polis, vücudunda çeşitli yaralar tespit edilen Can Avşar'ın cinayete kurban gitmiş olabileceği şüphesi üzerine soruşturma başlattı. Cumhuriyet savcısı, evde incelemelerde bulundu. Evde bulunan deliller ve bir av tüfeği incelenmek üzere emniyete götürüldü. Polis, evin çevresinde de arama yaptı. Yapılan çalışmanın ardından Can Avşar'ın cesedi, otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
- Zonguldak
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:34 Kaynak: DHA
Kıyafetiyle Denize Giren Adam Polisi Alarma Geçirdi
Muhtar Adayı Bile Kendisine Oy Atmayınca Sıfır Oy Aldı
Muhtar Seçildi, Mazbatasını Alamadan Öldü
Seçimi Kaybeden Muhtarın Söktüğü Park Yeniden Yapıldı