Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta, Evde Sağlık Hizmetleri Ünitesi Hizmete Başladı

Zonguldak'ta, Evde Sağlık Hizmetleri Ünitesi Hizmete Başladı

1 saat önce

Zonguldak'ta, evde sağlık hizmetleri ünitesi törenle hizmete başladı.

Zonguldak'ta, Evde Sağlık Hizmetleri Ünitesi Hizmete Başladı, System.String[]
Zonguldak'ta, evde sağlık hizmetleri ünitesi törenle hizmete başladı.

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, beş yataklı ayrı bir birim olarak evde sağlık hizmetleri takibinde olan hastaların takip ve tedavilerinin yapılabilmesi için açılan birimin törenle hizmete başladığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, edinilen tecrübeler doğrultusunda hizmetlerin üst seviyeye yükseltilmesi için yeni planlamalar ve projeler hazırlanarak uygulamaya geçirildiğini belirtti.

Mobil ekipler tarafından yürütülen bakım ve destek hizmetlerinin, hastanede muayene ve tetkik gereken hastalar için daha verimli ve hızlı sürdürülebilmesi açısından yataklı hizmet ünitesi ile desteklenmesi gereğinin yönetmelikte yer aldığını anımsatan Güner, "Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi 2018 Eylem Planı içinde yer alan evde sağlık hizmet ünitesi açılması projesi, hazırlıkları tamamlanarak 2019 yılı itibarıyla gerçekleştirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Ünitede, yönetmelikte yer alan hususlar çerçevesinde evde sağlık hizmetleri takibindeki hastaların takip ve tedavilerinin yapılmasının yanı sıra hasta yakınlarının eğitimi ve sosyal olarak desteklenmesinin de sağlanacağı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:26 Kaynak: AA

İl Sağlık Müdürlüğü, Zonguldak, Sağlık
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