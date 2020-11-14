Zonguldak'ta evde yangın: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Zonguldak'ta bir evde çıkan yangında 3 yaşındaki küçük kız hayatını kaybederken annesi de ağır yaralandı.

Olay, On Temmuz Mahallesi Ziya Kalyoncu Sokak'ta bulunan tek katlı bir evde meydana geldi. İddiaya göre, evde yangın elektrik kontağından çıktı, kısa sürede büyüyerek bütün evi sardı. Yangın sırasında evde bulunan yaşındaki Esila Şimşek ve anne Döndü Şimşek yaralandı. Bölgeye 112 Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Sağlık ekipleri anne ve 3 yaşındaki kızına olay yerinde ilk müdahalesini yaptıktan sonra Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 3 yaşındaki Esila Şimşek hayatını kaybetti. Anne Döndü Şimşek ise tedavi edilmek üzere Bursa'ya sevk edildi. - ZONGULDAK