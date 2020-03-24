Zonguldak'ta evden çıkamayanların ihtiyaçları karşılanıyor, yollar deniz suyuyla yıkanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zonguldak'ta evden çıkamayanların ihtiyaçları karşılanıyor, yollar deniz suyuyla yıkanıyor - Son Dakika

Zonguldak'ta evden çıkamayanların ihtiyaçları karşılanıyor, yollar deniz suyuyla yıkanıyor

6 saat önce

Zonguldak'ta evden çıkamayanların ihtiyaçları karşılanıyor, yollar deniz suyuyla yıkanıyorZONGULDAK'ın Ereğli ve Alaplı ilçelerinde belediye ekipleri, koronavirüs nedeniyle evden çıkması yasaklanan 65 yaş ve üstü ile kronik hastaların temel ihtiyaçlarını karşılayarak evlerine teslim ediyor.

Zonguldak'ta evden çıkamayanların ihtiyaçları karşılanıyor, yollar deniz suyuyla yıkanıyor

ZONGULDAK'ın Ereğli ve Alaplı ilçelerinde belediye ekipleri, koronavirüs nedeniyle evden çıkması yasaklanan 65 yaş ve üstü ile kronik hastaların temel ihtiyaçlarını karşılayarak evlerine teslim ediyor. İlçelerde dezenfeksiyon işlemleri sürerken Alaplı Belediyesi, sokakları deniz suyuyla yıkama uygulaması başlattı.

Alaplı Kaymakamlığı'nı ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan 65 yaş ve üstü ile kronik hastaların ihtiyaçlarının giderilmesine devam ediliyor. Ekipler, ihtiyaçlarını karşıladıkları kişilerin siparişlerini kapılarına kadar teslim ediyor. Alaplı Belediyesi'nin iletişim merkezini arayan 12 kişinin de çeşitli ihtiyaçları belediye zabıta ekiplerince giderildi. Alaplı İtfaiye Müdürlüğü ise denizden çektiği tuzlu su ile caddeleri ve sokakları yıkadı. İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın, salgınla mücadele kapsamında cadde ve sokakları deniz suyu ile yıkayarak dezenfekte ettiklerini belirterek, "Cadde, sokak ve çocuk parklarını deniz suyu ile birlikte yıkıyoruz. Bilim adamlarını dediği gibi deniz suyunu birçok mikrobu öldürdüğünü biliyoruz. Bu sebeple bizlerde deniz suyu kullanıyoruz" dedi.

Ereğli Belediyesi ekipleri de mahalle ve caddelerde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Kurulan ekipler, 65 yaş yasağıyla dışarı çıkamayanların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ederken, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması konusunda uyarılarda bulunuyor.

Zonguldak'ta evden çıkamayanların ihtiyaçları karşılanıyor, yollar deniz suyuyla yıkanıyor

Zonguldak, İtfaiye, Alaplı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:55 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Solunum cihazlarını yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz
BB Erzurumspor'un eski oyuncusu Yusuf Duruk, şehit oldu Halk otobüsüne alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi adliyeye sevk edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Evden çıkmayarak hastalığın yayılma zincirini kırmaya yardımcı olun
Koronavirüs testi için Bakırköy'de uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, 1 metre kuralını hiçe saydı Koronavirüs testi için Bakırköy'de uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, 1 metre kuralını hiçe saydı         
14:09
Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu: Basiretsiz federasyon bu skandalın sorumlusudur Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu: Basiretsiz federasyon bu skandalın sorumlusudur         
13:33
PTT, 65 yaş üstü emeklilere konutta maaş ödemesi yapacak PTT, 65 yaş üstü emeklilere konutta maaş ödemesi yapacak         
12:58
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1934'e yükseldi Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1934'e yükseldi         
12:48
Portekiz'in 7 tepeli başkenti Lizbon: Bu şehirde nefes aldığınızı hissedeceksiniz! Portekiz'in 7 tepeli başkenti Lizbon: Bu şehirde nefes aldığınızı hissedeceksiniz!         
12:18
Görevden alınan HDP'li Belediye Başkanı, güvenlik güçlerine saldırıda bulunulan eyleme katılmış Görevden alınan HDP'li Belediye Başkanı, güvenlik güçlerine saldırıda bulunulan eyleme katılmış         
12:00
OHAL komisyonu kararıyla mesleğe dönenlerin yönetici olmasını engelleyen hüküm iptal edildi OHAL komisyonu kararıyla mesleğe dönenlerin yönetici olmasını engelleyen hüküm iptal edildi         
11:36
Kapalıçarşı ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı Kapalıçarşı ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı         
11:22
AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti         
11:18
Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş! Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş!         
11:12
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, belediye personeline 1000 lira ikramiye verecek Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, belediye personeline 1000 lira ikramiye verecek         
10:50
Epilepsi krizi geçiren şahsa, koronavirüs korkusundan kimse yardım etmedi Epilepsi krizi geçiren şahsa, koronavirüs korkusundan kimse yardım etmedi         
10:48
Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı         
09:38
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
09:35
Koronavirüs nedeniyle çiçek sektörünün zararı 30 milyon dolar Koronavirüs nedeniyle çiçek sektörünün zararı 30 milyon dolar         
09:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 19:30:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Zonguldak'ta evden çıkamayanların ihtiyaçları karşılanıyor, yollar deniz suyuyla yıkanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]