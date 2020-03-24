Zonguldak'ta evden çıkamayanların ihtiyaçları karşılanıyor, yollar deniz suyuyla yıkanıyor - Son Dakika

Zonguldak'ta evden çıkamayanların ihtiyaçları karşılanıyor, yollar deniz suyuyla yıkanıyor

ZONGULDAK'ın Ereğli ve Alaplı ilçelerinde belediye ekipleri, koronavirüs nedeniyle evden çıkması yasaklanan 65 yaş ve üstü ile kronik hastaların temel ihtiyaçlarını karşılayarak evlerine teslim ediyor. İlçelerde dezenfeksiyon işlemleri sürerken Alaplı Belediyesi, sokakları deniz suyuyla yıkama uygulaması başlattı.

Alaplı Kaymakamlığı'nı ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan 65 yaş ve üstü ile kronik hastaların ihtiyaçlarının giderilmesine devam ediliyor. Ekipler, ihtiyaçlarını karşıladıkları kişilerin siparişlerini kapılarına kadar teslim ediyor. Alaplı Belediyesi'nin iletişim merkezini arayan 12 kişinin de çeşitli ihtiyaçları belediye zabıta ekiplerince giderildi. Alaplı İtfaiye Müdürlüğü ise denizden çektiği tuzlu su ile caddeleri ve sokakları yıkadı. İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın, salgınla mücadele kapsamında cadde ve sokakları deniz suyu ile yıkayarak dezenfekte ettiklerini belirterek, "Cadde, sokak ve çocuk parklarını deniz suyu ile birlikte yıkıyoruz. Bilim adamlarını dediği gibi deniz suyunu birçok mikrobu öldürdüğünü biliyoruz. Bu sebeple bizlerde deniz suyu kullanıyoruz" dedi.

Ereğli Belediyesi ekipleri de mahalle ve caddelerde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Kurulan ekipler, 65 yaş yasağıyla dışarı çıkamayanların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ederken, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması konusunda uyarılarda bulunuyor.