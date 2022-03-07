Zonguldak'ta evden para ve altın çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir evden 25 bin lira ve altın çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Kışla Mahallesi Kültür Sokak'ta İ.K'ya (62) ait evden 25 bin lira ve 5 cumhuriyet altını çalındığı ihbarı alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Evde inceleme yapan polis ekipleri, hırsızlığı daha önce aynı suçtan kaydı bulunan Ş.C'nin yaptığını belirledi.

Şüphelinin Topallı köyündeki evine operasyon düzenleyen ekipler, aramalarda 27 bin 540 lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlının söz konusu altınları Alaplı ilçesindeki bir kuyumcuda bozdurduğu öğrenildi.