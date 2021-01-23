Zonguldak'ta Eve Dönüş Projesi'nde fabrikalar açılmaya başlandı; hedef 3 yılda 15 bin ek istihdam - Son Dakika

Zonguldak'ta Eve Dönüş Projesi'nde fabrikalar açılmaya başlandı; hedef 3 yılda 15 bin ek istihdam

23.01.2021 11:21
Zonguldak'ta Eve Dönüş Projesi'nde fabrikalar açılmaya başlandı; hedef 3 yılda 15 bin ek istihdam, System.String[]

Zonguldak Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ZONSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nejdet Tıskaoğlu, Zonguldak ekonomisini kalkındırmak ve yeni iş imkanları sağlamak amacıyla devreye aldıkları Eve Dönüş Projesi kapsamında kentte ilk fabrika yatırımının hayata geçirildiğini belirterek, "Orta vadede...

Zonguldak Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ZONSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nejdet Tıskaoğlu, Zonguldak ekonomisini kalkındırmak ve yeni iş imkanları sağlamak amacıyla devreye aldıkları Eve Dönüş Projesi kapsamında kentte ilk fabrika yatırımının hayata geçirildiğini belirterek, "Orta vadede 3 yıllık hedefimiz 15 fabrikanın hayata geçirilmesi ve 15 bin kişilik ek istihdam sağlanması." dedi.

Tıskaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ZONSİAD tarafından başlatılan, farklı alanlarda bilgi, birikim ve tecrübe sahibi Zonguldaklıların memleketlerine dönerek yatırım yapmasını, istihdam sağlamasını ve kentin ekonomik gelişimine katkı sağlamasını amaçlayan "Eve Dönüş Projesi"ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yönetim kurulu olarak eskisi gibi ekonomide öne çıkamayan ve göç vermeye başlayan Zonguldak için bir şeyler yapmaya karar verdiklerini ve gurbette yaşayan iş insanlarının memleketlerine yatırım yapmaları için bu projeyi devreye aldıklarını anlatan Tıskaoğlu, İstanbul'dan Ankara'ya, İzmir'den Almanya'ya kadar Zonguldak dışında yaşayan tüm iş insanlarına ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Tıskaoğlu, bu iş insanları ile Zonguldak'a yatırım yapmaları için görüşmeye başladıklarını kaydederek, "Bu süreci çok ince eleyip sık dokuduk. Ulaşım, teşvik, organize sanayi bölgeleri, lojistik imkanları gibi çok farklı kriterler yatırımı etkiliyor. İnsanları bir bölgeye yatırım yapmak için ikna etmek çok. Ancak memleketimiz için böyle zor görevleri üstlenmek bizi yormuyor. Aksine çok mutlu oluyoruz." diye konuştu.

Kent ekonomisini kalkındıracak ve Zonguldak'ı geleceğe taşıyacak yatırımları şehre kazandırmak istediklerini vurgulayan Tıskaoğlu, "Amacımız; Zonguldak'ın sahip olduğu büyük potansiyeli her yönüyle ortaya çıkarıp kentimizi önce ülkemizde, daha sonrasında dünyada hak ettiği noktaya taşımaktır. 600 bin nüfusumuz var ancak bir o kadar da il dışında yaşayan Zonguldaklı var." ifadelerini kullandı.

"Mobilya, beyaz eşya ve otomotiv yatırımı için çok uygun"

Nejdet Tıskaoğlu, Zonguldak'ın madenle anıldığını ve madenciliğe endeksli ekonomisinin bulunduğunu belirterek, son yıllardan organize sanayi bölgelerinin yaygınlaştığını söyledi.

Kentin sanayi yatırımı için çok önemli avantajlarının bulunduğunu dile getiren Tıskaoğlu, Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit döneminden itibaren yapılması beklenen Filyos Limanı'nda sona gelindiğini, Türkiye'nin en büyük 5 yatırımı arasında bulunan Filyos Vadisi projesinde Filyos Limanı, Filyos Endüstri Bölgesi, Filyos Serbest Bölgesi ve Serbest Bölge Gelişme Alanı'nın yer aldığını anlattı.

Tıskaoğlu, yatırım için önemli kriterler arasında bulunan liman, demir yolu, gelişmiş kara yolu ağı, yetişmiş iş gücü, organize sanayi bölgeleri ve teşviklerin Zonguldak'ta bulunduğunu kaydederek, proje kapsamında hangi yatırımların yapılabileceğine ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Zonguldak her sektör için önemli ancak kentimizin yüzde 56'sı orman. Mobilya üretimi için kentimiz çok önemli. Türkiye, yıllık 3,5 milyar dolarla küresel ihracat sıralamasında 8. ülke. Her geçen gün ihracatı artan ve 200'e yakın ülkeye satışını yaptığımız mobilyaların üretimi için Zonguldak seçilebilir. Limanla birlikte dünyanın her ülkesine ürün gönderilebilir. Türkiye, Avrupa'nın en büyük beyaz eşya üreticisi. Beyaz eşyalara ham madde temin eden demir ve çelik fabrikaları da Zonguldak'ta. Otomotiv sektörü yatırımı için de şartları taşıyor. Kısacası Zonguldak başta mobilya, beyaz eşya ve otomotiv olmak üzere her sektörden yatırım için uygun."

Tıskaoğlu, kentin balıkçılık ve turizm için de çok önemli alternatifler sunduğunu bildirdi.

Hedef; 3 yılda 15 fabrika, 15 bin ek istihdam

Zonguldak Sanayici ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tıskaoğlu, proje kapsamında kentte ilk fabrikanın açıldığını belirterek, "Orta vadede 3 yıllık hedefimiz 15 fabrikanın hayata geçirilmesi ve 15 bin kişilik ek istihdam sağlanması. Bu fabrikalarla birlikte 750 milyon liraya kadar ulaşabilecek bir yatırım yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

Projeyi yurt dışında da anlatacaklarını kaydeden Tıskaoğlu, "Yüksek döviz kuru ve uygun iş gücü maliyeti nedeniyle yurt dışında yaşayan hemşerilerimizin bu konuda daha istekli olacağını düşünüyoruz. Salgın sürecinde tek bir tedarik merkezine bağlı olmanın olumsuz etkilerini daha net ortaya çıktı. Bu nedenle Türkiye'nin ve Zonguldak'ın öneminin daha da artacağını düşünüyorum." dedi.

"İlk fabrika Çaycuma'da üretime başladı, yenileri için somut görüşmeler var"

Tıskaoğlu, proje kapsamında kente ilk yatırımı yapan firma olmak için hızlı bir şekilde harekete geçtiklerini belirterek, silikon kablo, cam elyaf kablo, kablo grubu, silikon conta, silikon makaron, fişli kablo, sinyal lambası ve PVC kablo gibi beyaz eşya üretiminde kullanılan çeşitli ürünlerin imal edilmesi için Çaycuma'da organize sanayi bölgesinde fabrika kurduklarını söyledi.

Elcab Kablo Profil Sanayi Ticaret AŞ olarak hayata geçirdikleri ve geçen ay üretime başladıkları fabrikada ilk etapta 100 kişinin istihdam edildiğini dile getiren Tıskaoğlu, "İstihdam rakamımızı kısa süre içerisinde 500'e çıkartacağız. Beyaz eşyalarda kullanılan kabloları imal ettiğimiz tesisimizde katma değerli üretim amacıyla faaliyetlerimizi de sürdürüyoruz." dedi.

Tıskaoğlu, "Biz burada öncü olmak istedik. Yolu açalım ki diğerleri de gelsin dedik. Şu anda somut görüşmelerimizin sürdüğü bazı firmalar var. Tekstil, oyuncak ve yapı kimyasalları üretimi için bazı firmalarla girişimlerimiz var. Zonguldak'ın gelişimi için bir ve birlik olmalıyız." diyerek sözlerini tamamladı.

Zonguldak, İstihdam, Türkiye, Fabrika, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Zonguldak'ta Eve Dönüş Projesi'nde fabrikalar açılmaya başlandı; hedef 3 yılda 15 bin ek istihdam - Son Dakika Ekonomi


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ŞU AN BURADASINIZ: Zonguldak'ta Eve Dönüş Projesi'nde fabrikalar açılmaya başlandı; hedef 3 yılda 15 bin ek istihdam - Son Dakika
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