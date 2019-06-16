Zonguldak'ta eve yıldırım isabet etti
1 saat önce
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan yangında evin bir bölümü kullanılamaz hale geldi.
Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 04:41 Kaynak: AA
'ın Ereğli ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan yangında evin bir bölümü kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gebe köyünde AK Parti Ereğli Belediye
Meclis Üyesi Numan Korkmaz'a ait olduğu öğrenilen 2 katlı eve yıldırım isabet etti.
Çatıda başlayan yangına Ereğli Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü'ne bağlı ekipler müdahale etti.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, evin bir bölümü kullanılamaz hale geldi.
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