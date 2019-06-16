Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta eve yıldırım isabet etti
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Zonguldak'ta eve yıldırım isabet etti

1 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan yangında evin bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

Zonguldak'ta eve yıldırım isabet etti, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan yangında evin bir bölümü kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gebe köyünde AK Parti Ereğli Belediye Meclis Üyesi Numan Korkmaz'a ait olduğu öğrenilen 2 katlı eve yıldırım isabet etti.
Çatıda başlayan yangına Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler müdahale etti.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, evin bir bölümü kullanılamaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 04:41 Kaynak: AA
AK Parti, Zonguldak, Güncel
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