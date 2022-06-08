Yatalak olduğu belirtilen Altın Ç'nin (82) Kepez Mahallesi Halil Ağa Sokak'ta yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

Zonguldak, İtfaiye, Ereğli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Zonguldak'ta evinde çıkan yangında mahsur kalan yaşlı kadın kurtarıldı - Son Dakika

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