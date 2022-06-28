ZONGULDAK - Evini su basan bedensel engelli Hasan Çayırlı yaşadıklarını anlattı - Son Dakika
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ZONGULDAK - Evini su basan bedensel engelli Hasan Çayırlı yaşadıklarını anlattı

28.06.2022 16:58

Çaycuma ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle evini su basan bedensel engelli Hasan Çayırlı, sel nedeniyle mağdur olduğunu kaydetti.

Çaycuma ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle evini su basan bedensel engelli Hasan Çayırlı, sel nedeniyle mağdur olduğunu kaydetti.

Saltukova beldesi Kurtuluş Caddesi'nde ikamet eden evli ve 2 çocuk babası Çayırlı (51), yıllar önce geçirdiği iş kazası nedeniyle sağ kolunu kaybetti.

Malulen emekli olan Çayırlı'nın evine, sağanağın ardından Filyos Çayı'nın taşması sonucu su doldu.

Bazı eşyaları su içinde kalan Çayırlı'nın evinde, hasar meydana geldi.

Hasan Çayırlı, AA muhabirine, selden dolayı mağdur durumda olduğunu söyledi.

Evin kötü durumda olduğunu belirten Çayırlı, "Suyun ne zaman gideceği belli değil. Ne yapayım? Eşyalarımı alalı daha 2 sene oldu. Gece 03.00'ten bu yana ayaktayım.

Çocuklarım sabaha kadar zaten uyumadı. Su ilk başta rögarlardan fışkırarak daha sonra evin arkasından geldi. Kendimi dışarı zor attım. Allah bizlere kolaylık versin. Daha önce böyle bir şey görmedim, bu benim başıma ilk defa geliyor." diye konuştu.

Çayırlı, iş kazası nedeniyle engelli kaldığını ve malulen emekli olduğunu sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ZONGULDAK - Evini su basan bedensel engelli Hasan Çayırlı yaşadıklarını anlattı - Son Dakika

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