Zonguldak'ta evinin önünde oturan adam kamyonetin altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti - Son Dakika
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Zonguldak'ta evinin önünde oturan adam kamyonetin altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti

14.05.2022 20:54
Zonguldak'ta evinin önünde oturan adam kamyonetin altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti

Zonguldak'ta evinin önünde oturan 62 yaşındaki bir adam, sürücünün kontrolünden çıkan bir kamyonetin altında kalarak acı bir şekilde can verdi.

Beycuma beldesine bağlı Karadere köyünde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet bir evin önüne uçtu. Kaza sırasında evin önünde oturan Şükrü Akçay (62) isimli adam aracın altında kalarak feci şekilde can verdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri çağrıldı. Savcı incelemesinin ardından Şükrü Akçay'ın cansız bedenini Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son dakika... Yaşlı kadının kamyonetin altında kaldığı anlar kamerada Son dakika... Yaşlı kadının kamyonetin altında kaldığı anlar kamerada Yaşlı kadının kamyonetin altında kaldığı anlar kamerada Yaşlı kadının kamyonetin altında kaldığı anlar kamerada

Kamyonet, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta evinin önünde oturan adam kamyonetin altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti - Son Dakika


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20:54 Zonguldak'ta evinin önünde oturan adam kamyonetin altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti
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SON DAKİKA: Zonguldak'ta evinin önünde oturan adam kamyonetin altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti - Son Dakika
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