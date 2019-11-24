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Zonguldak'ta fabrikadaki patlama

6 saat önce

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları'nda (ERDEMİR) 5 işçinin yaralandığı iş kazasında kaynak ve iş güvenliği mühendislerinin olay yerinde bulunduğu bildirildi.

Zonguldak'ta fabrikadaki patlama, System.String[]

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları'nda (ERDEMİR) 5 işçinin yaralandığı iş kazasında kaynak ve iş güvenliği mühendislerinin olay yerinde bulunduğu bildirildi.

EFOR Endüstriyel Tesisler Montaj İmalat ve İnşaat Şirketi'nden yapılan açıklamada, ERDEMİR sahasındaki Levha Haddehanesi'nde kendilerine tahsis edilen alanda iş kazasının meydana geldiği anımsatıldı.

Kazada, set konvertör imali ve ön montajı yapan 5 personelinin yaralandığı ve kaldırıldıkları hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildikleri aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kaza esnasında şirketimizde görevli kaynak mühendisi ve iş güvenliği mühendisinin de olay yerinde bulunduğunu ifade etmek isteriz. Alınan üst seviye tedbirlere rağmen gerçekleşen kazadan dolayı büyük üzüntü duyuyoruz. Yaralanan çalışanlarımızın tedavileri kapsamında gerekli tüm adımların atılmakta olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız. Yaralı çalışanlarımıza acil şifalar diliyor, kaza sonrası desteklerini esirgemeyen ERDEMİR'de şükranlarımızı sunuyoruz."

Dün, ERDEMİR'de bulunan levha haddehanesindeki tavlama hattında gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 5 işçi yaralanmış, kentteki özel hastaneye kaldırılan işçiler tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 05:04 Kaynak: AA
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