Son Dakika | İki otomobilin çarpıştığı feci kaza kameraya böyle yansıdı - Son Dakika
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Son Dakika | İki otomobilin çarpıştığı feci kaza kameraya böyle yansıdı

07.05.2022 17:16

Edinilen son dakika gelişmesine göre İki otomobilin çarpıştığı feci kaza kameraya böyle yansıdı Zonguldak' ta feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı.

İki otomobilin çarpıştığı feci kaza kameraya böyle yansıdı

Zonguldak' ta feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Gökçebey ilçesi Bakacakkadı Beldesi mevkiinde meydana geldi. Çaycuma istikametine seyir halinde olan Ferdi A. idaresindeki 67 NN 026 plakalı otomobil, Dereköseler Köyü istikametine kontrolsüz bir şekilde dönüş yaptığı iddia edilen Hikmet Yılmaz idaresindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Dacia marka otomobil elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada Gözde Özkan(23), Hikmet Yılmazve Pakize Yılmazyaralanırken, Muazzez Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılırken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean kaydedildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Son Dakika | İki otomobilin çarpıştığı feci kaza kameraya böyle yansıdı
Son Dakika | İki otomobilin çarpıştığı feci kaza kameraya böyle yansıdı
Son Dakika | İki otomobilin çarpıştığı feci kaza kameraya böyle yansıdı
Son Dakika | İki otomobilin çarpıştığı feci kaza kameraya böyle yansıdı
Son Dakika | İki otomobilin çarpıştığı feci kaza kameraya böyle yansıdı
Son Dakika | İki otomobilin çarpıştığı feci kaza kameraya böyle yansıdı
Son Dakika | İki otomobilin çarpıştığı feci kaza kameraya böyle yansıdı
Son Dakika | İki otomobilin çarpıştığı feci kaza kameraya böyle yansıdı
Son Dakika | İki otomobilin çarpıştığı feci kaza kameraya böyle yansıdı
Son Dakika | İki otomobilin çarpıştığı feci kaza kameraya böyle yansıdı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | İki otomobilin çarpıştığı feci kaza kameraya böyle yansıdı - Son Dakika


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