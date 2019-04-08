Zonguldak'ta Feci Kaza...yaşlı Adam, 2 Çay Ocağı, Yemek Dükkanı ve Taksiye Çarparak Durabildi
25 dakika önce
Zonguldak'ta feci kaza...Yaşlı adam, 2 çay ocağı, yemek dükkanı ve taksiye çarparak durabildiZONGULDAK - Zonguldak'ta gaz pedalı takılı kalan yaşlı adam, 2 çay ocağı, yemek dükkanı ve taksiye çarparak durabildi.
Zonguldak
'ta feci kaza...Yaşlı adam, 2 çay ocağı, yemek dükkanı ve taksiye çarparak durabildi
ZONGULDAK - Zonguldak'ta gaz pedalı takılı kalan yaşlı adam, 2 çay ocağı, yemek dükkanı ve taksiye çarparak durabildi.
Kaza, bugün akşam saatlerinde Eczaneler Sokak'ta meydana geldi. Tayfun Zengin yönetimindeki 67 LE 001 plakalı araç İstiklal Sokak'tan indiği sırada kaz pedalı takılı kaldı. Araç
şoförü Tayfun Zengin, direksiyon hakimiyetini kaybederek ilk olarak çay ocağına, ardından yemek dükkanına, ticari taksiye ve son olarak tekrar çay ocağına çarparak durabildi. Öte yandan çay ocaklarının önünde kimsenin oturmaması yüreklere su serpti. Kazadan araç şoförü Tayfun Zengin yara almazken çay ocakları, yemek dükkanı ve takside maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen trafik ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kazaya karışan 67 LE 001 plakalı araç ise çekici yardımıyla çekildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:32 Kaynak: İHA
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