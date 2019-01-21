Zonguldak'ta Fetö'den 6 Şüpheli Adliyede
1 saat önce
ZONGULDAK merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ/PDY terör örgütü operasyonunda gözaltına alınan aralarında asker, askeri öğrenci ve örgütün sözde mahrem imamın bulunduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.
ZONGULDAK merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ/PDY terör örgütü operasyonunda gözaltına alınan aralarında asker, askeri öğrenci ve örgütün sözde mahrem imamın bulunduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanan TSK içerisindeki FETÖ üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Zonguldak, İstanbul, Giresun, Şanlıurfa ve Kocaeli'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 2'si muvazzaf asker, 3'ü KHK ile ihraç edilen askeri öğrenci ve örgütün askerlerden sorumlu mahrem imamı olduğu iddia edilen 'ByLock' kullanıcısı 1 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.
- Zonguldak
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:20 Kaynak: DHA
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