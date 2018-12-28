Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Fetö'den 7 Kişi Adliyede

Zonguldak'ta Fetö'den 7 Kişi Adliyede

1 saat önce

ZONGULDAK'ta, FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zonguldak'ta Fetö'den 7 Kişi Adliyede, System.String[]
ZONGULDAK'ta, FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aralarında esnaf ve iş insanlarının bulunduğu 7 şüpheliyi geçen hafta gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen belge ve dokümanlar incelenmek üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından 7 kişi adliyeye sevk edildi.

- Zonguldak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:48 Kaynak: DHA

Zonguldak, Güncel
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