Zonguldak'ta Fetö'den 7 Kişi Adliyede (2)
2 saat önce
SERBEST KALDILARZonguldak'ta, FETÖ/PDY operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen 7 kişi, savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.
SERBEST KALDILAR Zonguldak
'ta, FETÖ/PDY operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen 7 kişi, savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede ifade veren şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:12 Kaynak: DHA
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