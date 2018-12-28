Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Fetö'den 7 Kişi Adliyede (2)

Zonguldak'ta Fetö'den 7 Kişi Adliyede (2)

2 saat önce

SERBEST KALDILARZonguldak'ta, FETÖ/PDY operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen 7 kişi, savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Zonguldak'ta Fetö'den 7 Kişi Adliyede (2), System.String[]
SERBEST KALDILAR

Zonguldak'ta, FETÖ/PDY operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen 7 kişi, savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede ifade veren şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:12 Kaynak: DHA

Zonguldak, Güncel
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