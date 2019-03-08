Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Fetö'nün Darbe Girişimine İlişkin Dava

Zonguldak'ta Fetö'nün Darbe Girişimine İlişkin Dava

1 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, subay ve astsubay tutuksuz 19 eski askerin yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak'ta Fetö'nün Darbe Girişimine İlişkin Dava, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, subay ve astsubay tutuksuz 19 eski askerin yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl altışar aydan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan sanıklar ve avukatları katıldı.


Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlanan tanık İ.A, ifadesinde, 2006-2015 yıllarında Karadeniz Bölge Komutanlığında görev yaptığını belirterek, "FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İzmir'de yargılanıyorum. Karadeniz Bölge Komutanlığında üsteğmen rütbesiyle göreve başlayıp yüzbaşı olarak ayrıldım. Sanıklardan bazılarını tanıyorum. Benim örgütle hiçbir bağlantım yok. Ardışık aranmamla ilgili olarak mahkemedeki son duruşmama delil geldiği söylendi ama benim bunu inceleme fırsatım olmadı. Sabit hatlardan aranmamla ilgili bilgim yok." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, duruşmaya tanık olarak gelmeyen 3 kişinin talimatla ifadesinin alınmasını ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı, 17 Nisan'a erteledi.

İddianameden


Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 82 sayfalık iddianamede, Karadeniz Bölge Komutanlığında görevliyken meslekten ihraç edilen, subay ve astsubay 19 askeri personel hakkında, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "silahlı terör örgütüne üye olma veya silahlı terör örgütü yönetme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl altışar aydan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezası isteniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:07 Kaynak: AA

Zonguldak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Planlama Müdürü, Kayalıklardan Atlayarak İntihar Etti Aziz Yıldırım'a Rasim Ozan Kütahyalı'ya Hakaretten Para Cezası

Planlama Müdürü, İntiharından Önce "Hakkınızı Helal Edin" Yazmış Sakarya'nın İhracatı 53 İlin İhracatını Geride Bıraktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 15:14:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Fetö'nün Darbe Girişimine İlişkin Dava
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]