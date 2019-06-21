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Zonguldak'ta FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava

1 saat önce

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin, Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli 11 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Zonguldak'ta FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava, System.String[]
Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin, Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli 11 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.
Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, darbe girişimi öncesinde "TCSG-86" gemisinde görevli subay, astsubay ve uzman çavuşlardan oluşan tutuksuz 11 sanıktan bazıları ile avukatları ve yakınları katıldı.
Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenilmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 18 Eylül'e erteledi.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 11 Ağustos 2016'da "TCSG-86" gemisinde görevli askeri personele yönelik operasyon düzenlenmiş, gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklanmış, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tutuklu sanıklar, önceki duruşmalarda tahliye edilmişti.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:52 Kaynak: AA
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