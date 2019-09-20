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Zonguldak'ta FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava

6 dakika önce

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin, Sahil Güvenlik Komutanlığı eski personeli 11 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Zonguldak'ta FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava, System.String[]

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin, Sahil Güvenlik Komutanlığı eski personeli 11 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.


2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, darbe girişimi öncesinde "TCSG-86" gemisinde görevli subay, astsubay ve uzman çavuşlardan oluşan tutuksuz sanıklardan bazıları ile avukatları ve yakınları katıldı.

Mahkeme heyeti, dosya durumuyla haftada 3-4 güne duruşma günü verildiği ancak mahkemeye yeni başkan ve yeni üye hakim atanması nedeniyle dosyaları inceleme ve sürdürebilir çalışma ortamı sağlamak için duruşmayı 17 Ekim'e erteledi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 11 Ağustos 2016'da "TCSG-86" gemisinde görevli askeri personele yönelik operasyon düzenlenmiş, gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklanmış, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tutuklu sanıklar, önceki duruşmalarda tahliye edilmişti.

Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:56 Kaynak: AA
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