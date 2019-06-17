Zonguldak'ta, FETÖ'nün TSK yapılanmasında 10 şüpheli adliyede (2)
1 saat önce
5 KİŞİ TUTUKLANDI Zonguldak'ta FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada adliyeye sevk edilen 10 kişiden 5'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:00 Kaynak: DHA
5 KİŞİ TUTUKLANDI
Zonguldak'ta FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada adliyeye sevk edilen 10 kişiden 5'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 5 şüpheli ise etkin pişmanlık yasası hükümlerinden faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
FETÖ'cü Hakan Şükür, Türkiye'nin ilgiyle izlediği ortak yayına sessiz kalmadı
Psikolog Üstün Dökmen'den ortak yayın değerlendirmesi
Hayatını kaybeden Muhammed Mursi'nin son sözleri ortaya çıktı: Mezara gidecek sırlarım var
İsmail Küçükkaya, Yıldırım ile İmamoğlu arasındaki tarihi yayının detaylarını anlattı