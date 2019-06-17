Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta, FETÖ'nün TSK yapılanmasında 10 şüpheli adliyede (2)
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Zonguldak'ta, FETÖ'nün TSK yapılanmasında 10 şüpheli adliyede (2)

1 saat önce

5 KİŞİ TUTUKLANDI Zonguldak'ta FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada adliyeye sevk edilen 10 kişiden 5'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Zonguldak'ta, FETÖ'nün TSK yapılanmasında 10 şüpheli adliyede (2), System.String[]

5 KİŞİ TUTUKLANDI 
Zonguldak'ta FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada adliyeye sevk edilen 10 kişiden 5'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 5 şüpheli ise etkin pişmanlık yasası hükümlerinden faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:00 Kaynak: DHA
Zonguldak, Güncel
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