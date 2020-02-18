Zonguldak'ta FETÖ operasyonları: 16 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta FETÖ operasyonları: 16 gözaltı - Son Dakika

Zonguldak'ta FETÖ operasyonları: 16 gözaltı

7 saat önce

Zonguldak merkezli 8 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak'ta FETÖ operasyonları: 16 gözaltı, System.String[]

Zonguldak merkezli 8 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğünce Zonguldak merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak FETÖ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. KOM Daire Başkanlığı koordinesinde 2009 komiser yardımcılığına geçiş sınavı ile ilgili FETÖ operasyonunda 2 şahıs ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ terör örgütü soruşturması kapsamında ise askeri mahrem yapıdan 1 astsubay yakalandı.


FETÖ terör örgütü operasyonu kapsamında Zonguldak'ta toplamda yakalanan 16 şüpheli hakkındaki soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:05 Kaynak: İHA
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