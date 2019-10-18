Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta FETÖ operasyonu: 13 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

Zonguldak'ta FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

1 saat önce

Zonguldak merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak'ta FETÖ operasyonu: 13 gözaltı, System.String[]

Zonguldak merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.


Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin verdiği sorularla polis koleji ve akademisi sınavlarına giren ve terör örgütünün mahrem yapılanması içinde yer alan şüphelilere yönelik soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında Zonguldak, İstanbul, Bolu, İzmir ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, bazı doküman ve bilgisayarlara incelenmek üzere el konuldu. Şüpheliler ise sorgulanmak üzere Zonguldak Emniyet Müdürlüğüne getirildi. - ZONGULDAK

Zonguldak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:48 Kaynak: İHA
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