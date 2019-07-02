Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta FETÖ operasyonu: 7 şüpheli gözaltında
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Zonguldak'ta FETÖ operasyonu: 7 şüpheli gözaltında

39 dakika önce

Zonguldak'ta FETÖ operasyonunda 8 şüpheliden 7'si yakalanarak gözaltına alındı.

Zonguldak'ta FETÖ operasyonu: 7 şüpheli gözaltında, System.String[]
Zonguldak'ta FETÖ operasyonunda 8 şüpheliden 7'si yakalanarak gözaltına alındı. 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Zonguldak merkezli operasyon düzenlendi. Kripto gizli haberleşmek amacıyla kullanılan Bylock kullandıkları iddia edilen 8 şüpheliyi yakalama çalışmaları başlatıldı. Zonguldak merkezli operasyonda Yozgat, Ankara ve Kayseri'de yapılan eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Firari bir şüpheliyi yakalama çalışması sürüyor.

Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:19 Kaynak: İHA
Zonguldak, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gören şaşıp kalıyor! İş makinasıyle denize girdiler Arnavutköy'de organize suç operasyonu! Silahı böyle saklamışlar TIR'a arkadan çarpan otomobil paramparça oldu: 3 kişi hayatını kaybetti Üniversiteyi karıştıran şantaj olayında Rektör'ün ifadesi ortaya çıktı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 12:58:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta FETÖ operasyonu: 7 şüpheli gözaltında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]