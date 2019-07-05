Zonguldak'ta FETÖ operasyonu: 8 şüpheli adliyede
22 dakika önce
Zonguldak'ta FETÖ operasyonu: 8 şüpheli adliyedeZONGULDAK - Zonguldak'ta FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:37 Kaynak: İHA
'ta FETÖ operasyonu: 8 şüpheli adliyede
ZONGULDAK - Zonguldak'ta FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Zonguldak merkezli operasyon düzenlendi. Kripto gizli haberleşmek amacıyla kullanılan Bylock kullandıkları iddia edilen 8 şüpheliyi yakalama çalışmaları başlatıldı. Zonguldak merkezli operasyonda Yozgat
, Ankara
ve Kayseri
'de yapılan eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Firari şüpheliyi de ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Sabah
saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilen 4'ü kadın 8 şüpheli Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.
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