Zonguldak'ta Fetö Operasyonunda 10 Kişi Adliyede

ZONGULDAK merkezli 7 ilde düzenlenen terör örgütü FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 2'si muvazzaf asker, 8'i eski askeri öğrenci 10 kişi adliyeye sevk edildi.

ZONGULDAK merkezli 7 ilde düzenlenen terör örgütü FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 2'si muvazzaf asker, 8'i eski askeri öğrenci 10 kişi adliyeye sevk edildi.



Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, TSK içerisinde ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanan FETÖ üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Zonguldak, İstanbul, Sakarya, Ankara, Çanakkale, Denizli ve Tekirdağ'da geçen salı günü düzenlenen operasyonda, 2 muvazzaf asker ve 8 KHK ile ihraç edilen askeri öğrenci olmak üzere 10 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi. - Zonguldak

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Yüzleşme Dizisinde Sürpiz İddia! Engin Öztürk ve Hande Doğandemir Yeniden Aşık Oldu

TOKİ'nin 50 Bin Sosyal Konut Projesi İçin Başvuru Sayısı 125 Bini Aştı

MİT TIR'larının Durdurulması Olayının İhbarcısı Mustafa İlhan Ordu'da Yakalandı

Risk Merkezi Raporu Bugün Saat 18.30'da e-Devlet Üzerinden Verilmeye Başlanacak