Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Fetö Operasyonunda 10 Kişi Adliyede (2)

Zonguldak'ta Fetö Operasyonunda 10 Kişi Adliyede (2)

1 saat önce

9'U TUTUKLANDIZonguldak'ta FETÖ soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 2'si muvazzaf asker, 8'i eski askeri öğrenci savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Zonguldak'ta Fetö Operasyonunda 10 Kişi Adliyede (2), System.String[]
9'U TUTUKLANDI

Zonguldak'ta FETÖ soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 2'si muvazzaf asker, 8'i eski askeri öğrenci savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden 9'u 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 05:59 Kaynak: DHA

Zonguldak, Güncel
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