Zonguldak'ta Fetö Operasyonunda 10 Kişi Adliyede (2)
1 saat önce
9'U TUTUKLANDIZonguldak'ta FETÖ soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 2'si muvazzaf asker, 8'i eski askeri öğrenci savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.
9'U TUTUKLANDI
Zonguldak'ta FETÖ soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 2'si muvazzaf asker, 8'i eski askeri öğrenci savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden 9'u 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 05:59 Kaynak: DHA
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