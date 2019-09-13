Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta fetö operasyonunda 9 şüpheli adliyede
Son Dakika Güncel Haber

Zonguldak'ta fetö operasyonunda 9 şüpheli adliyede

1 saat önce

Zonguldak'ta FETÖ operasyonunda 9 şüpheli adliyedeZonguldak merkezli 4 ilde gerçekleştirilen FETÖPDY operasyonunda gözaltına alınan aralarında eski emniyet müdürü, polis ve öğretmenlerden oluşan 2'si kadın 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zonguldak'ta FETÖ operasyonunda 9 şüpheli adliyede

Zonguldak merkezli 4 ilde gerçekleştirilen FETÖPDY operasyonunda gözaltına alınan aralarında eski emniyet müdürü, polis ve öğretmenlerden oluşan 2'si kadın 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖPDY'nin 'ByLock' ve örgütsel faaliyetlerine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında aralarında eski emniyet müdürü, polis, öğretmen ve özel sektör çalışanlarının yer aldığı 2'si kadın 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Zonguldak merkezli Çorum, Kütahya ve Bartın'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan eski emniyet müdürü B.K., E.D., F.K., M.Z., S.S., H.Ç., Y.K., Ş.A ve Z.E. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Zonguldak'ta fetö operasyonunda 9 şüpheli adliyede

Zonguldak, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 09:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'yi kana bulamaya hazırlanan canlı bomba yakalandı
13 ilde HTŞ ve El Nusra operasyonu: 41 gözaltı kararı Ablasını 25 yerinden bıçakladı, kaçarken ambulansı aradı Eşlerine not bırakarak kaçan kardeşler: pişmanız, kandırıldık

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 11:24:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta fetö operasyonunda 9 şüpheli adliyede
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]