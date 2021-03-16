Zonguldak'ta FETÖ/PDY davasında farklı meslek gruplarından 21 sanığın yargılanması sürüyor
16.03.2021 15:41
Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin farklı meslek gruplarından 21 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına devam edildi.
Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin farklı meslek gruplarından 21 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına devam edildi.
Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık avukatları katıldı.
Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.
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