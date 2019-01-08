Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Fetö/pdy Duruşması

Zonguldak'ta Fetö/pdy Duruşması

1 saat önce

Zonguldak'ta aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak'ta Fetö/pdy Duruşması, System.String[]
Zonguldak'ta aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Zonguldak Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yanı sıra 1'i tutuklu, 11'i firari 12 sanığın duruşması gerçekleştirildi. Duruşmada tutuklu bulunan sanık C.B., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Sanık, "Bylock'u kullanmadım. Para bağışında da bulunmadım. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi.

Duruşma, 22 Şubat 2019 tarihine ertelendi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:00 Kaynak: İHA

Zonguldak, 3. Sayfa
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