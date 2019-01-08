Zonguldak'ta Fetö/pdy Duruşması
1 saat önce
Zonguldak'ta aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Zonguldak
'ta aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Zonguldak Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yanı sıra 1'i tutuklu, 11'i firari 12 sanığın duruşması gerçekleştirildi. Duruşmada tutuklu bulunan sanık C.B., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Sanık, "Bylock'u kullanmadım. Para bağışında da bulunmadım. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi.
Duruşma, 22 Şubat 2019 tarihine ertelendi. - ZONGULDAK
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:00 Kaynak: İHA
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan FETÖ'cü Enes Kanter'e Sert Tepki
Merve Kavakçı'nın Kızı, Cumhurbaşkanı Danışmanı Oldu
Cezaevindeki Ağabeyinin Eşine Tecavüz Eden Zanlı Kendisini, "Alkollüydüm, Hatırlamıyorum" Diyerek Savundu
Kayseri'de Liseli Genci Parçalayarak Öldüren Sokak Köpekleri, Dehşet Saçmaya Devam Ediyor