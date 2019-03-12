Zonguldak'ta Fetö/pdy Operasyonu: 10 Gözaltı
1 saat önce
Zonguldak'ta FETÖ/PDY operasyonu kapsamında 2'si muvazzaf asker, 8'i ihraç askeri öğrenci olmak üzere 10 şüpheli gözaltına alındı.
Zonguldak
'ta FETÖ/PDY operasyonu kapsamında 2'si muvazzaf asker, 8'i ihraç askeri öğrenci olmak üzere 10 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanan TSK
içerisindeki FETÖ üyelerinin ve mahrem imamlarının yakalanmasına yönelik Zonguldak merkezli İstanbul
, Ankara
, Sakarya
, Çanakkale
, Denizli
ve Tekirdağ
'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 7 ilde 14. dalga eş zamanlı operasyon kapsamında 2'si muvazzaf asker, 8'i ihraç askeri öğrenci gözaltına alındı.
Şüphelilerin sorgusu sürüyor. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:21 Kaynak: İHA
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