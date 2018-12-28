Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Fetö/pdy Operasyonu

Zonguldak'ta Fetö/pdy Operasyonu

1 saat önce

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Zonguldak'ta Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak suçundan hüküm giyen İ.A'nın ifadesinin yanı sıra emniyet mahrem yapılanması "bölge imamı" olduğu öne sürülen S.A'nın "ByLock" mesaj içeriklerine ilişkin çalışma başlatıldı.

Çalışma çerçevesinde, örgütün mütevelli heyetinde bulunduğu belirlenen 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Ekipler, yaptıkları çalışma sonucunda iş adamları M.B.G, T.C, Y.N, B.K, H.K. ve K.Ö'yü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:01 Kaynak: AA

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