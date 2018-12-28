Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Fetö/pdy Operasyonu: 6 Gözaltı

Zonguldak'ta Fetö/pdy Operasyonu: 6 Gözaltı

25 dakika önce

Zonguldak'ta FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak'ta Fetö/pdy Operasyonu: 6 Gözaltı, System.String[]
Zonguldak'ta FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlendi. Bölge imamı olduğu iddia edilen S.A.'nın ByLock mesaj içerikleri içinde örgütün mütevelli heyetinde bulunduğu öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.

İş adamları T.C., M.B.G., B.K., H.K., K.Ö. ve Y.N. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:26 Kaynak: İHA

Zonguldak, 3. Sayfa
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