Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta Fetö/pdy Operasyonunda 10 Şüpheli Adliyede

Zonguldak'ta Fetö/pdy Operasyonunda 10 Şüpheli Adliyede

1 saat önce

Zonguldak'ta FETÖ/PDY operasyonunda 10 şüpheli adliyedeZONGULDAK - Zonguldak'ta FETÖ/PDY operasyonu kapsamında 2'si muvazzaf asker, 8'i ihraç askeri öğrenci olmak üzere gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zonguldak'ta Fetö/pdy Operasyonunda 10 Şüpheli Adliyede, System.String[]
Zonguldak'ta FETÖ/PDY operasyonunda 10 şüpheli adliyede

ZONGULDAK - Zonguldak'ta FETÖ/PDY operasyonu kapsamında 2'si muvazzaf asker, 8'i ihraç askeri öğrenci olmak üzere gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanan TSK içerisindeki FETÖ üyelerinin ve mahrem imamlarının yakalanmasına yönelik Zonguldak merkezli İstanbul, Ankara, Sakarya, Çanakkale, Denizli ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 7 ilde 14. dalga eş zamanlı operasyon kapsamında 2'si muvazzaf asker, 8'i ihraç askeri öğrenci gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki sorguları sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:13 Kaynak: İHA

Zonguldak, 3. Sayfa
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