Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 8 Nisan'da aralarında iş insanı, avukat, ihraç edilenler ve aktif kamu görevlilerinin bulunduğu şüphelilere yönelik operasyonda 15 zanlı gözaltına alınmıştı.

Son Dakika: Türkiye genelinde işsiz sayısı şubat ayında 250 bin kişi artarak 4 milyon 236 bin kişi oldu