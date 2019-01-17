Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta "File ve Bez Çanta Dikimi" Kursu

Zonguldak'ta "File ve Bez Çanta Dikimi" Kursu

54 dakika önce

Zonguldak Fatih Halk Eğitim Merkezi Müdürü Türkan Tuygar, tüketicilere file çanta alışkanlığının kazandırılması amacıyla, "File ve bez çanta dikimi" kursu açtıklarını bildirdi.

Zonguldak'ta
Zonguldak Fatih Halk Eğitim Merkezi Müdürü Türkan Tuygar, tüketicilere file çanta alışkanlığının kazandırılması amacıyla, "File ve bez çanta dikimi" kursu açtıklarını bildirdi.

Tuygar, gazetecilere yaptığı açıklamada,. amaçlarının vatandaşların file ve bez çanta kullanımı konusunda bilinçlendirilmesinin yanı sıra Zonguldak'ın temiz bir çevreye dönüşmesi olduğunu söyledi.

Naylon poşet kullanımının aza indirilmesi veya hiç kullanılmamasının güzel olacağını ifade eden Tuygar, şöyle konuştu:

"Bu nedenle bu kurslarımızı sürekli devam ettireceğiz. Merkez binamızda 25 bayan kursiyerimizle kursumuzu açtık. File ve bez çanta üretiyorlar. Mahallelerimizde de kurs açarak çanta ve file üretimini artıracağız. Kurslarımız Mayıs ayına kadar devam edecek. Kursumuzda üretilen file ve bez çantaları esnaflarımıza döner sermaye üzerinden satışını yapabiliyoruz. İsteyen vatandaşlarımızda halk eğitim merkezimizden yine döner sermaye üzerinden ücretleri karşılığında file ve bez çanta alabilecekler."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:18 Kaynak: AA

Ekonomi
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