Son dakika haberleri: Anadolu Gençlik Derneği'nden Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Anadolu Gençlik Derneği'nden Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı

14.05.2021 15:22

Gelen son dakika haberlerine göre Anadolu Gençlik Derneği'nden Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı Anadolu Gençlik Derneği Zonguldak Şubesi Acılık camisinde İsrail'in Filistin'i Müslümanlara yapmış olduğu saldırılar sonucunda hayatını kaybeden müslümanlar için gıyabı cenaze namazı düzenlendi.

Anadolu Gençlik Derneği'nden Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı

ZONGULDAK - Anadolu Gençlik Derneği Zonguldak Şubesi Acılık camisinde İsrail'in Filistin'i Müslümanlara yapmış olduğu saldırılar sonucunda hayatını kaybeden müslümanlar için gıyabı cenaze namazı düzenlendi.

Anadolu Gençlik Derneği Zonguldak Şubesi İsrail'in Filistin'i müslümanlara yapmış olduğu saldırılar sonucunda hayatını kaybeden Müslümanlar için Acılık Camii'nde gıyabı cenaze namazı düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından. Anadolu Gençlik Derneği Zonguldak Şube Başkanı Enes Şenol basın açıklaması yaptı. Şenol yaptığı açıklamada Filistinli kardeşimiz ilk Kıblegahımız olan Mescid-i Aksa'yı canlarıyla, kanlarıyla savunurlarken yaralandılar ve şehit olduğunu ifade ederek "Günlerdir süren terörist İsrail saldırılarında binlerce Filistinli kardeşimiz ilk Kıblegahımız olan Mescid-i Aksa'yı canlarıyla, kanlarıyla savunurlarken yaralandılar ve şehit oldular. Yaralandılar ama davalarından, inançlarından, Allah'ın yolunda cihatlarından vazgeçmediler. Mücahedelerinde; Kadın, erkek, genç, yaşlı demeden göğüslerini siper ettiler. Siyonist İsrail ise sistemli bir şekilde hem Müslüman kanı dökmeye hem de adım adım Mescid-i Aksa'yı işgal etmeye devam etmektedir. Siyonist İsrail, ilk mescidimiz, mukaddesimiz, binlerce yıllık tarihi ve kültürel öneme sahip Mescid-i Aksa'yı yakıp yıkmaktan geri durmamakta, ibadetlerini yerine getiren Filistinli kardeşlerimize haince saldırmakta, işgalci sivil siyonistler Mescid-i Aksa'ya baskınlarını sürdürmektedir. Günlerdir Siyonist İsrail'in başta Gazze olmak üzere masum Filistinli kardeşlerimize karşı yapmış olduğu saldırılarda; kundaktaki bebeklerden, sokakta oynama çağına gelmiş çocuklara, delikanlı genç kardeşlerimizden, hamile annelere, genç yaşlı demeden Filistinli kardeşlerimiz şehit düşmüştür. İşgalci Siyonistler, Filistinli kardeşlerimizin evini basmakta, işgal polisiyle işbirliğiyle Filistinli kardeşlerimize linç girişiminde bulunmaktadır. Terörist Israil'in yapmış olduğu bu saldırıları kalbinde merhamet taşıyan, insanlıktan nasibini almış hiçbir kimsenin kabul etmesi mümkün değildir. Buna rağmen Batı ülkeleri işbirlikçi yaklaşımlarıyla her zaman olduğu gibi batılın yanında olduklarını göstermişler ve ikiyüzlü politikalarıyla masum Filistinli kardeşlerimize yapılan zulmü ve şehit edilen kardeşlerimizi görmezden gelmişlerdir. Terör örgütü İsrail sadece Müslümanlar için değil, bütün insanlık için bir beladır. Bu belanın ortaya çıkmasının arkasındaki sapkın düşünce olan Siyonizm tüm insanlık için 7 - 24 problem üretmektedir. Siyonist İsrail'in bu küstahça davranışlarının kaynağı Batı'dan aldığı cesarettir. Birleşmiş Milletler, NATO, ABD ve Avrupa Birliği İsrail'in her sapkınlığına el altından ya da açıktan destek olmaktadır. Siyonist İsrail, Filistin'de yaptığı her tecavüzün, küstahlığın, şımarıklığın karşılığını mutlaka alacaktır. Siyonist İsrail'in attığı her adımı takip edeceğiz ve anında gereken tepkiyi göstereceğiz. Biz terörist İsrail'in fırsatını bulduğunda, bu coğrafyayı ateşe vermekten, insanları sömürmekten, köle yapmaktan ya da öldürmekten çekinmeyeceğini biliyoruz. Terör örgütü İsrail de şunu bilsin ki biz de, ne ölmekten, ne de öldürülmekten korkmuyoruz ve terörist İsrail'e yaptığı her küstahlığın, şımarıklığın hesabını soracağız" dedi.

"Müslümanların ve tüm mazlumların birlikteliği Siyonist İsrail'in ve işgalin sonunu getirecektir"

Siyonizmin tüm insanlığa yönetilmiş bir tehdit olduğunu ifade eden Anadolu Gençlik Derneği Zonguldak Şube Başkanı Enes Şenol, "Biz bütün Müslümanları ve mazlumları terörist İsrail'e karşı birlik olmaya davet ediyoruz. Şunu herkes bilmeli ki Siyonizm tüm insanlığa yönetilmiş bir tehdittir. Müslümanlar Siyonizm'in ve Siyonist İsrail'in tuzaklarına düşmemelidir. Hangi renkten ve ırktan olursa olsun bütün Müslümanlar kardeştir. Hangi renk ve ırktan olursa olsun barış ortamında yaşayabilmek her insanın hakkıdır. Siyonist İsrail'e karşı birlik çağrımız, tepkilerimiz, açıklamalarımız harekete geçmesi gereken herkes harekete geçinceye kadar devam edecektir. Terör örgütü İsrail, 'çok yakında nasıl bir inkılaba uğrayıp devrileceğini' görecektir. Terör örgütü İsrail'in, Kudüs'ten ve işgal ettiği topraklardan sökülüp atılacağı günler çok yakındır. Sadece güçten anlayan, insanlıktan nasibini almamış, her gün onlarca insanı gözünü kırpmadan öldüren ve yaralayan, gözü yaşlı Filistinli annelerin acılarına acı katan, genç çocukları öldürmekten çekinmeyen, bebek, kadın, yaşlı demeden kan döken terörist örgüt İsrail, hak ettiği tokadı Allah'ın izniyle bir araya gelmiş, birlik olmuş Müslümanlar tarafından yiyecektir. Bölgeye ve Dünya'ya huzur ancak bu şekilde gelecektir" dedi.

"Mescid-i Aksa için kanımızı akıtmaya ve canımızı vermeye hazırız"

Başta Kudüs olmak üzere tüm İslam beldeleri ve mazlum coğrafyalar kutlu bir zaferle Siyonizm'den kurtulana dek devam edeceklerini Anadolu Gençlik Derneği Zonguldak Şube Başkanı Enes Şenol, "Son Siyonist ölünceye kadar mücadeleye devam edeceğiz. Mücahedemiz; başta Kudüs olmak üzere tüm İslam beldeleri ve mazlum coğrafyalar kutlu bir zaferle Siyonizm'den kurtulana dek devam edecektir. Filistin ve Kudüs davasının yılmaz savunucusu, İslam Birliğinin kurulması adına ömrü boyunca çalışmalar yürüten ve İslam Birliği'nin mutlaka kurulması gerekliliğini bizlere miras olarak bırakan Merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızın; "İsrail laftan anlamaz. Yalnızca güçten anlar" sözü bir kez daha haklılığını göstermiştir. Terör örgütü İsrail, Müslümanların gücünü görecek ve cehenneme sürülecektir" dedi.

"Cenab-ı Allah, Filistinli kardeşlerimizin şehadetlerini kabul etsin"

Mescid-i Aksa ve Filistin için direniş gösteren güç kuvvet dileyen Anadolu Gençlik Derneği Zonguldak Şube Başkanı Enes Şenol Özgür, "Mescid-i Aksa ve Filistin için direniş gösteren kardeşlerimize güç ve kuvvet versin. Allah burada toplanan, şehit kardeşlerimizin gıyabi cenaze namazında ellerini semaya açan, dualarıyla kardeşlerimizin yanında olduğunu gösteren inanmış topluluğa, Özgür Mescid-i Aksa'da omuz omuza namaz kılmayı nasip etsin. Özgür Filistin topraklarında kardeşlerimizle beraber bir arada olmayı nasip etsin. Yaptığımız dualar tüm mazlum coğrafyaların kurtuluşuna vesile olsun" dedi.

Son dakika haberleri: Anadolu Gençlik Derneği'nden Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı
Son dakika haberleri: Anadolu Gençlik Derneği'nden Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı
Son dakika haberleri: Anadolu Gençlik Derneği'nden Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı
Son dakika haberleri: Anadolu Gençlik Derneği'nden Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı
Son dakika haberleri: Anadolu Gençlik Derneği'nden Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı
Son dakika haberleri: Anadolu Gençlik Derneği'nden Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı
Son dakika haberleri: Anadolu Gençlik Derneği'nden Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı
Son dakika haberleri: Anadolu Gençlik Derneği'nden Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı

Zonguldak, Siyonist, İsrail, Cenaze, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Anadolu Gençlik Derneği'nden Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Şampiyonlar Ligi finalinde Tarkan'ın 'Kuzu Kuzu' adlı şarkısının çalınması için kampanya başlatıldı Şampiyonlar Ligi finalinde Tarkan'ın 'Kuzu Kuzu' adlı şarkısının çalınması için kampanya başlatıldı İsrail'in insanlık dışı saldırılarını protesto eden cemaat, cami önünde ayakkabı fırlattı İsrail'in insanlık dışı saldırılarını protesto eden cemaat, cami önünde ayakkabı fırlattı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazartesi günü itibarıyla kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlayacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazartesi günü itibarıyla kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlayacağız Ligin en çok gol atan yerli futbolcusu Adem Büyük'ü Milli Takım'a almayan Şenol Güneş'e Malatyaspor'dan sert gönderme Ligin en çok gol atan yerli futbolcusu Adem Büyük'ü Milli Takım'a almayan Şenol Güneş'e Malatyaspor'dan sert gönderme SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ABD'ye 86 milyon dolar uçurmuş SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ABD'ye 86 milyon dolar uçurmuş Avusturya Başbakanı Kurz'dan skandal hareket! Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çektirdi Avusturya Başbakanı Kurz'dan skandal hareket! Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çektirdi ABD'de hayrete düşüren olay! 2 yaşındaki bir çocuk annesini bacağından, babasını ise kafasından vurdu ABD'de hayrete düşüren olay! 2 yaşındaki bir çocuk annesini bacağından, babasını ise kafasından vurdu Son Dakika: 2023'te yapılacak Şampiyonlar Ligi finaline İstanbul ev sahipliği yapacak Son Dakika: 2023'te yapılacak Şampiyonlar Ligi finaline İstanbul ev sahipliği yapacak

Son Dakika Haberleri
15:29 Galatasaray'dan taraftarlarını coşturacak video
15:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm dünyaya İsrail mesajı verdi: Sessiz kalanlar, bir gün sıranın kendilerine geleceğini bilsin
14:54 Şampiyonlar Ligi finalinde Tarkan'ın 'Kuzu Kuzu' adlı şarkısının çalınması için kampanya başlatıldı
14:34 Süper Lig'in nefes kesecek son haftasının hakemleri belli oldu!
14:25 Kassam Tugayları, Ayyaş-250 füzelerinin görüntülerini ilk kez yayınladı! İsrail'i tam kalbinden vurmuştu
14:22 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazartesi günü itibarıyla kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlayacağız
14:19 Trabzonsporlu Berat, Şenol Güneş'e gönderme yaptığı paylaşımını jet hızıyla kaldırdı
14:00 Son Dakika! Afganistan'da cuma namazı sırasında bir camiye saldırı düzenlendi: 12 kişi yaşamını yitirdi
13:41 Ligin en çok gol atan yerli futbolcusu Adem Büyük'ü Milli Takım'a almayan Şenol Güneş'e Malatyaspor'dan sert gönderme
13:35 SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ABD'ye 86 milyon dolar uçurmuş
Galatasaray'dan taraftarlarını coşturacak video Galatasaray'dan taraftarlarını coşturacak video         
15:30
Süper Lig'in nefes kesecek son haftasının hakemleri belli oldu! Süper Lig'in nefes kesecek son haftasının hakemleri belli oldu!         
14:34
Kassam Tugayları, Ayyaş-250 füzelerinin görüntülerini ilk kez yayınladı! İsrail'i tam kalbinden vurmuştu Kassam Tugayları, Ayyaş-250 füzelerinin görüntülerini ilk kez yayınladı! İsrail'i tam kalbinden vurmuştu         
14:26
Koronavirüs testi pozitif olan genç kadın, arkadaşlarıyla alkol alıp ormanda kayboldu Koronavirüs testi pozitif olan genç kadın, arkadaşlarıyla alkol alıp ormanda kayboldu         
13:44
15. kez kısıtlama cezası yiyen kadından hayrete düşüren sözler: Niye ödeyeyim, markayım ben 15. kez kısıtlama cezası yiyen kadından hayrete düşüren sözler: Niye ödeyeyim, markayım ben         
13:38
"Korona var öpme" klibi çeken ünlü türkücü Aydın Aydın, salgından kaçamadı         
12:11
Son Dakika: Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020'ye gidecek kadroyu bildirdi Son Dakika: Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020'ye gidecek kadroyu bildirdi         
11:27
8-0 skorlu olaylı 1992-93 sezonunun Beşiktaşlı ve G.Saraylı efsane futbolcuları birbiriyle atıştı 8-0 skorlu olaylı 1992-93 sezonunun Beşiktaşlı ve G.Saraylı efsane futbolcuları birbiriyle atıştı         
10:55
Morgda görev yapan imam, polislere keserle saldırdı: Öldüreceğim sizi! Morgda görev yapan imam, polislere keserle saldırdı: Öldüreceğim sizi!         
10:16
Galatasaray, gözünü kararttı! Yaptırımları göze alarak, şampiyonluk maçında tribünleri dolduracak Galatasaray, gözünü kararttı! Yaptırımları göze alarak, şampiyonluk maçında tribünleri dolduracak         
09:53
İsrail güçleri, Gazze'ye hava saldırılarına 2 saatlik aranın ardından tekrar başladı İsrail güçleri, Gazze'ye hava saldırılarına 2 saatlik aranın ardından tekrar başladı         
09:30
BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze saldırı altındayken bale izleyip itidal çağrısını Twitter üzerinden yaptı BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze saldırı altındayken bale izleyip itidal çağrısını Twitter üzerinden yaptı         
09:10
İlginç kıyafetiyle Armağan Çağlayan'a konuk olan Bahar Candan'dan çok konuşulacak sözler İlginç kıyafetiyle Armağan Çağlayan'a konuk olan Bahar Candan'dan çok konuşulacak sözler         
23:11
İsrail-Filistin gerginliği tırmanıyor! Lübnan'dan İsrail'e üç roket atıldı İsrail-Filistin gerginliği tırmanıyor! Lübnan'dan İsrail'e üç roket atıldı         
22:00
Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro: Oğlum gelecek yıl Sporting formasıyla mücadele verecek Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro: Oğlum gelecek yıl Sporting formasıyla mücadele verecek         
19:18
Defne Samyeli'nin Defne Samyeli'nin "Yaza hazırız" paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu         
18:08
Putin, BM Genel Sekreteri Guterres ile Filistin meselesini görüştü Putin, BM Genel Sekreteri Guterres ile Filistin meselesini görüştü         
17:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2021 15:37:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: Anadolu Gençlik Derneği'nden Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement