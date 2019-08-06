Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta fındık fabrikasındaki yangın
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Zonguldak'ta fındık fabrikasındaki yangın

54 dakika önce

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, ilçede bulunan ve çıkan yangın nedeniyle maddi hasar meydana gelen fındık fabrikasında incelemelerde bulundu.

Zonguldak'ta fındık fabrikasındaki yangın, System.String[]
Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, ilçede bulunan ve çıkan yangın nedeniyle maddi hasar meydana gelen fındık fabrikasında incelemelerde bulundu.
Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fabrikada maddi hasar oluştuğunu söyledi.
İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yangının çıkış nedenini araştırdığını ifade eden Tekin, şöyle konuştu:
"Yaptığımız ilk incelemede fabrikada büyük oranda maddi hasar olduğunu gördük. Fabrika sahipleri, yangının elektrik kontağından çıkma ihtimali üzerinde duruyor. Ama kesin sebebini henüz bilmiyoruz. Önümüzdeki günlerde, itfaiye ekiplerimizin yaptığı incelemenin neticesinde hem yangının çıkış sebebi hem de tahmini hasar tespit edilecektir. İlçemiz ekonomisi açısından önemli bir kuruluş. İnşallah, kısa sürede tekrar üretime başlar." dedi.
Alaplı İtfaiyesi Müdürü Sinan Taşkın da yangının çıkış sebebi ve verdiği maddi hasarın boyutuyla ilgili çalışmalara başladıklarını belirterek, "Yangının çıkış sebebiyle ilgili şu an tahmin yürütemiyoruz. İncelememiz neticelendiğinde hem yangının çıkış sebebi hem de hasarın boyutu ortaya çıkacaktır." dedi.
Alaplı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:46 Kaynak: AA
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