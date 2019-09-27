Zonguldak'ta fındık hırsızlığı iddiası
45 dakika önce
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki çuval fındık çaldıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 2 zanlı, tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 07:56 Kaynak: AA
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki çuval fındık çaldıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 2 zanlı, tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Süleymanbeyler köyünde ikamet eden Ahmet Uslu, fındık çuvallarının çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.
Köydeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, O.D. (20) ve Y.D'yi Kızılca köyünde gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Hurdacıyken bulduğu tarihi eserlerle antikacı oldu İngiltere'de yaşayan trans erkek, doğurduğu çocuğun babası olmak için verdiği hukuk mücadelesini kaybetti Gözü yaşlı anne, yüzlerce asker arasından oğlunu aradı Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Yaşımız kemale erdi