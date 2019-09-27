Son Dakika Haberleri: Zonguldak'ta fındık hırsızlığı iddiası
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Zonguldak'ta fındık hırsızlığı iddiası

45 dakika önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki çuval fındık çaldıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 2 zanlı, tutuklandı.

Zonguldak'ta fındık hırsızlığı iddiası, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki çuval fındık çaldıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 2 zanlı, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Süleymanbeyler köyünde ikamet eden Ahmet Uslu, fındık çuvallarının çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.

Köydeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, O.D. (20) ve Y.D'yi Kızılca köyünde gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Ahmet Uslu, Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 07:56 Kaynak: AA
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