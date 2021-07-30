Zonguldak'ta fındık işçilerinin yevmiyesi 120 lira olarak belirlendi - Son Dakika

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, fındık toplama işçilik ücreti günlük 120 lira olarak belirlendi.

Mevsimlik Tarım İşçileri İlçe İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısı, Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz başkanlığında yapıldı.

Fındık toplama işlerinde, 16-65 yaş arasında olanların çalıştırılmasına, kronik rahatsızlığı olanların ve 16 yaşından küçüklerin çalıştırılmamasına, çalıştıranlar hakkında iş kanununun ilgili maddesi uyarınca işlem yapılmasını karar verildi.

Kurul, işçilerin geçici ikametlerinden çalışacakları yerlere traktör römorkları ve "pat pat" adı verilen tarım araçlarıyla taşınmasını da yasakladı.

Kurulda ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyumla ilgili de bir dizi kararlar alındı.