Zonguldak'ta, fındık kırma fabrikasında yangın

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesindeki bir fındık kırma fabrikasında yangın çıktı. İşçiler tahliye edilirken, fabrikayı saran alevlere itfaiye ekipleri müdahale ediyor.Yangın, akşam saatlerinde Alaplı Çayboyu Sokak üzerinde bulunan 4 katlı fındık kırma fabrikasının çatı katında henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Tadilatta olduğu öğrenilen çatıda başlayan yangın, kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Fabrikadaki işçiler tahliye edilirken, bölgeye çevre il ve ilçelerden itfaiye ekipleri ile tedbir amaçlı çok sayıda ambulans sevk edildi. Fabrikayı saran yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

- Zonguldak