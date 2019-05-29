Zonguldak'ta fırtına ağaçları devirdi
1 saat önce
Zonguldak'ta gece saatlerinde etkili olan fırtına sebebiyle bazı bölgelerde ağaçlar devrildi.
Zonguldak'ta gece saatlerinde etkili olan fırtına sebebiyle bazı bölgelerde ağaçlar devrildi. Ulaşım ise kontrollü sağlandı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:03 Kaynak: İHA
Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde şehir merkezinde kuvvetli fırtına etkili oldu. Bazı bölgelerde ağaçlar yollara devrildi. Ontemmuz Mahallesi'nde de kuvvetli fırtına sebebiyle yıkılan bir ağaç yola devrildi. Mithatpaşa Mahallesi'nde de fırtınadan devrilen ağaçlar sebebiyle yol bir süreliğine trafiğe kapandı. Fırtına yaklaşık bir saatin sonunda etkisini yitirdi. Ekiplerin yıkılan ağaçları kaldırma çalışmaları sürüyor. - ZONGULDAK
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