Zonguldak'ta fırtına ağaçları devirdi

Zonguldak'ta gece saatlerinde etkili olan fırtına sebebiyle bazı bölgelerde ağaçlar devrildi.

Zonguldak'ta gece saatlerinde etkili olan fırtına sebebiyle bazı bölgelerde ağaçlar devrildi. Ulaşım ise kontrollü sağlandı.



Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde şehir merkezinde kuvvetli fırtına etkili oldu. Bazı bölgelerde ağaçlar yollara devrildi. Ontemmuz Mahallesi'nde de kuvvetli fırtına sebebiyle yıkılan bir ağaç yola devrildi. Mithatpaşa Mahallesi'nde de fırtınadan devrilen ağaçlar sebebiyle yol bir süreliğine trafiğe kapandı. Fırtına yaklaşık bir saatin sonunda etkisini yitirdi. Ekiplerin yıkılan ağaçları kaldırma çalışmaları sürüyor. - ZONGULDAK

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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