ZONGULDAK - Fırtına nedeniyle kayaya çarpan yelkenli battı - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, fırtına nedeniyle limanda kayalara çarparak parçalanan tekne battı.

İlçede dünden bu yana etkili olan fırtına, kent genelinde hayatı olumsuz etkiliyor.

Fırtına nedeniyle Ereğli Limanı içerisinde bağlı olan bir yelkenli, kayalara çarparak parçalandı ve battı.

Ereğli Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, bölgede 20 Ocak'a kadar sürecek fırtına nedeniyle vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.