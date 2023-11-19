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Zonguldak'ta güçlü fırtınanın etkisiyle karaya vuran kuru yük gemisi ikiye bölündü - Son Dakika

Zonguldak'ta güçlü fırtınanın etkisiyle karaya vuran kuru yük gemisi ikiye bölündü

Zonguldak'ta rüzgarın etkisiyle sürüklenen kuru yük gemisi karaya çarparak ikiye bölünürken, kıyı şeridindeki dükkanlar ve parklar sular altında kaldı. Ekipler gemideki mürettebatı tahliye etmeye çalışıyor.

19.11.2023 12:31  - Güncelleme: 12:56

Zonguldak'ta etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle zor anlar yaşanıyor. Rüzgarın etkisiyle karaya çarpan bir kuru yük gemisi ikiye bölünürken, kıyı şeridinde çok sayıda dükkan ve park sular altında kaldı. Öte yandan ekipler, ikiye bölünen gemideki 13 personeli başarıyla tahliye etti.

Zonguldak'ta fırtınanın etkisiyle karaya çarpan kuru yük gemisi ikiye bölündü

ZONGULDAK'TA FIRTINA ETKİSİNİ GÖSTERDİ

Zonguldak'ta uyarıları yapılan fırtına ve sağanak etkisini gösterdi. Kentte ağaçlar devrilirken, yollarda su birikintileri oluştu. Araçların üstüne, evlerin çatılarından kiremitler ve beton parçaları düştü.

Zonguldak'ta fırtınanın etkisiyle karaya çarpan kuru yük gemisi ikiye bölündü

LİMANDA 5 METREYİ BULAN DALGALAR MEYDANA GELDİ

Ereğli ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle limanda 5 metreyi bulan dalgalar meydana geldi. Ereğli ilçesinde de bir ağacın araçların üstüne devrildiği an cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Park halindeki bir araç ise çatıdan düşen parçalar nedeniyle hasar gördü.

Zonguldak'ta fırtınanın etkisiyle karaya çarpan kuru yük gemisi ikiye bölündü

KARAYA ÇARPAN KURU YÜK GEMİSİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Öte yandan kuvvetli rüzgarın etkisiyle karaya çarpan bir kuru yük gemisi ikiye bölündü. Geminin çarpmasıyla çok sayıda dükkan ve park darmadağın olurken, ekipler gemideki 13 mürettebatı başarıyla tahliye etti.

Zonguldak'ta fırtınanın etkisiyle karaya çarpan kuru yük gemisi ikiye bölündü

Zonguldak, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta güçlü fırtınanın etkisiyle karaya vuran kuru yük gemisi ikiye bölündü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldak'ta güçlü fırtınanın etkisiyle karaya vuran kuru yük gemisi ikiye bölündü - Son Dakika
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