Zonguldak'ta güçlü fırtınanın etkisiyle karaya vuran kuru yük gemisi ikiye bölündü

Zonguldak'ta etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle zor anlar yaşanıyor. Rüzgarın etkisiyle karaya çarpan bir kuru yük gemisi ikiye bölünürken, kıyı şeridinde çok sayıda dükkan ve park sular altında kaldı. Öte yandan ekipler, ikiye bölünen gemideki 13 personeli başarıyla tahliye etti.
Zonguldak'ta uyarıları yapılan fırtına ve sağanak etkisini gösterdi. Kentte ağaçlar devrilirken, yollarda su birikintileri oluştu. Araçların üstüne, evlerin çatılarından kiremitler ve beton parçaları düştü.
Ereğli ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle limanda 5 metreyi bulan dalgalar meydana geldi. Ereğli ilçesinde de bir ağacın araçların üstüne devrildiği an cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Park halindeki bir araç ise çatıdan düşen parçalar nedeniyle hasar gördü.
Öte yandan kuvvetli rüzgarın etkisiyle karaya çarpan bir kuru yük gemisi ikiye bölündü. Geminin çarpmasıyla çok sayıda dükkan ve park darmadağın olurken, ekipler gemideki 13 mürettebatı başarıyla tahliye etti.
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