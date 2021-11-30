Karabük'te şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. - Son Dakika

Karabük'te şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Namık Kemal, Atatürk, Hürriyet, Yeni ve Kartaltepe mahallelerindeki bazı ev ve iş yerlerinin çatıları, şiddetli rüzgarın etkisiyle uçtu.

Bir binanın çatısı ve duvar parçaları, park halindeki cipin üzerine düştü.

Bazı bölgelerde ağaçlar devrildi, tellerin kopması sonucu elektrik kesintileri yaşandı.

İhbar üzerine bölgelere sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Karabük Valiliği, vatandaşları fırtına ve sağanak nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.