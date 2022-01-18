ZONGULDAK - Fırtınanın etkisiyle uçan sac levhalar iki kişinin yaralanmasına neden oldu - Son Dakika

Olayın güvenlik kamerası

Ambulansın gelişi

Yaralılar

Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi

Sac levha Zonguldak'ta fırtınanın etkisiyle uçan sac levhalar iki kişinin yaralanmasına neden oldu

Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Zonguldak'ta fırtınanın etkisiyle çatıdan düşen çok sayıda sac levha iki kişinin yaralanmasına, bir otomobilin zarar görmesine neden oldu.

Kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan fırtına nedeniyle Mithatpaşa Mahallesi Şemsi Denizer Sokak'ta bir binanın çatısında bulunan sac levhalar düştü.

Düşen sac levhalar nedeniyle iki kişi yaralandı, bir otomobilin camı kırıldı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yaralılardan birinin yaşadığı korku nedeniyle gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.