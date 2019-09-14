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Zonguldak'ta fuhuş operasyonu

23 dakika önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde günü birlik kiralanan evde fuhşa aracılık ve yer temini ettikleri iddiasıyla ikisi kadın 6 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak'ta fuhuş operasyonu, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde günü birlik kiralanan evde fuhşa aracılık ve yer temini ettikleri iddiasıyla ikisi kadın 6 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, günübirlik kiralanan evde fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Fiziki ve teknik takip sonucu Kırmacı Mahallesi'nde fuhuş yaptığı öne sürülen A.Ü. (34), F.I. (34), S.A. (30), Y.E.E. (22), T.Ç.T. (32) ve V.S'yi (39) gözaltına aldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadelerinin ardından A.Ü, T.Ç.T. ve V.S. serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından S.A. ve F.I. adlı kadınlarla Y.E. adliyeye sevk edildi.

Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 02:12 Kaynak: AA
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